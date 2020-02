Casal é encontrado morto a tiros dentro de casa em Angra dos Reis

Rio - Um casal foi encontrado morto, dentro de casa, na Rua Oito, no bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis, na noite desta segunda-feira. Segundo policiais do 33º BPM (Angra dos Reis), o homem e a mulher tinham várias marcas de tiros no corpo. A identidade das vítimas não foi revelada.

Segundo a polícia, o casal estava em quartos diferentes e tinham sinais de violência pelo corpo. Além disso, a residência estava aberta quando os militares chegaram ao local. A perícia foi acionada e as vítimas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

A ocorrência foi encaminhada para a 166ª DP (Angra dos Reis).