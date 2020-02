Mulher é vítima de bala perdida na Cidade de Deus

Rio - Uma mulher foi vítima de bala perdida, na manhã desta segunda-feira, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. A vítima, identificada apenas como Tamara, foi socorrida no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ela passou por uma cirurgia e está internada com o quadro de saúde estável.

A Polícia Militar informou que só soube que a mulher foi baleada quando agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para o Lourenço Jorge. Até o momento, não há informações de onde partiu o tiro que a atingiu.



De acordo com o aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), na manhã desta segunda, na Cidade de Deus, houve relatos de disparos de tiros às 7h21, na localidade conhecida como 13.

"Estou muito triste com essa notícia. Sigo pedindo a Deus que lhe proteja do mal maior e que dê forças a sua mãe e familiares para suportar essa fatalidade. Tenho a certeza de que você segue e tem fé em um Deus vivo e logo, logo você voltará para casa", uma amiga postou, nas redes sociais.

O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca) e foi registrado como lesão corporal provocada por projétil de arma de fogo.

"Diligências estão em andamento para esclarecer o caso", a Polícia Civil disse, em nota.