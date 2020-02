Na abertura do ano legislativo, deputados dão entrada em pedido de CPI da Cedae

Apurar as circunstâncias de tantos problemas envolvendo a qualidade da água que chega às torneiras da população carioca e fluminense será o principal objetivo da primeira CPI do ano legislativo que começou hoje, na Alerj. O primeiro pedido de abertura de CPI envolvendo a Cedae foi feito pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha (PSDB), acompanhado por sua correligionária Lucinha, Martha Rocha (PDT) , Waldeck Carneiro (PT), Anderson Moraes e Alana Passos ambos do PSL), Enfermeira Rejane (PC do B) e das psolistas Mônica Francisco e Renata Souza.



No documento, os deputados falam sobre a importância de investigar a qualidade da água fornecida pelo sistema Guandu a aproximadamente 9 milhões de consumidores. A iniciativa já conta com apoio de 24 deputados.

"Demos entrada na CPI da Cedae com 24 assinaturas. Consideramos gravíssima esta crise da qualidade da água. Isso precisa de soluções a curto e médio prazo", disse Luiz Paulo, que presidiu a CPI da Crise Hídrica em 2015.