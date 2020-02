Falta d'água afeta funcionamento do Disque Denúncia

Rio - O Disque Denúncia informou que, devido a falta de água que afeta completamente as instalações do programa, o serviço telefônico de atendimento à população ficará inoperante a partir desta terça-feira, ainda sem previsão de solução.

Em nota, a central de atendimento informou que o aplicativo – disponível para iOS e Android – continuará operando normalmente para denúncias de investigação. Em caso de emergência, a população deve ligar diretamente para a Polícia Militar (190).

O Disque Denúncia

O Disque Denúncia opera em uma estreita parceria com a Secretaria de Estado de Segurança do Rio, recebendo as denúncias, separando-as por tipo de ocorrência, enviando para as autoridades responsáveis, cobrando e divulgando seus resultados através da Imprensa. Desde sua criação, em 1995, foram mais de 2,5 milhões de denúncias cadastradas.