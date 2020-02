Três suspeitos morrem e outros três ficam feridos após confronto com a PM em São Gonçalo

Rio - Três homens morreram e outros três ficaram feridos, na tarde desta terça-feira, na comunidade Nova Grécia, no bairro Tribobó, em São Gonçalo, em uma troca de tiros com a Polícia Militar. De acordo com a corporação, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram checar uma denúncia sobre cargas roubadas na região e chegando lá, foram recebidas a tiros. Houve confronto e, na ação, três criminosos morreram e outros três ficaram feridos.

A polícia disse ainda que nenhum militar foi atingido. Os suspeitos feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles, nem a identificação.

Com os criminosos, foi apreendido um fuzil, duas pistolas, seis granadas, três radiotransmissores, um bloqueador de sinal de GPS e drogas não contabilizadas.

O caso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves).