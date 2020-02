Rio - Um confronto entre policiais e bandidos na Rua Maxwell, próximo ao supermercado Guanabara, no Andaraí, Zona Norte do Rio, acabou com um morto e três presos, no início da tarde desta terça, uma das vias mais movimentadas do bairro. Segundo a Polícia Militar, equipes do 6º BPM (Tijuca) avistaram um veículo e, durante a abordagem, o grupo disparou contra os policiais e houve tiroteio.



Ainda segundo a PM, o homem que estava dirigindo perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Um dos criminosos morreu no local e os outros três integrantes do grupo tentaram fugir, mas foram capturados na Rua Juparana. Dois revólveres foram apreendidos.



A polícia informou ainda que a área foi isolada e que os bombeiros foram acionados, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve o acionamento. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.