'Polícia Civil vai analisar se houve sabotagem', diz presidente da Cedae

Rio - Representantes da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) realizaram, na tarde desta terça-feira, uma entrevista coletiva na Estação do Guandu, na Baixada Fluminense, para prestar esclarecimentos à população sobre a operação da estação e a qualidade da água. Na ocasião, a companhia informou que foram abertos dois procedimentos investigativos internos desde o início da crise na água para apurar o que aconteceu com a água que chegou às casas com gosto e cheiro de terra.

"Nós abrimos dois procedimentos internos e estamos em fase de oitivas. Esses procedimentos internos estão em sintonia com a Polícia Civil, porque são muito específicos. É um trabalho de inteligência e os dados serão passados para a polícia", disse o presidente da companhia, Hélio Cabral. Quanto a possibilidade de sabotagem, informou apenas que "a Polícia Civil que vai analisar se houve sabotagem".

No fim da tarde desta segunda-feira (03), a Cedae identificou, por meio de análise laboratorial, a presença de detergentes na água bruta que chega à Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu . Para garantir a segurança hídrica das regiões atendidas pelo sistema Guandu, a diretoria de Saneamento e Grande Produção da empresa fechou as comportas da entrada do canal principal da estação por mais de 12h.

"Nossos técnicos detectaram, no início do sistema de tratamento, a presença de uma espuma característica de detergente. Então prontamente eles comunicaram a equipe de controle de qualidade e a equipe que coordena o tratamento da estação para que nós tivéssemos uma ação, e essa ação foi de paralisação da estação. Essa parada faz parte de um protocolo de contingência que nós utilizamos, é um procedimento interno institucional", disse Pedro Ortolano, chefe da estação do Guandu.

"Nós fizemos uma avaliação e ordenamos o fechamento da estação, para que pudéssemos fazer avaliação e verificar medidas cabíveis. Ficamos monitorando a passagem desse material no Rio Guandu. Fizemos amostragens a cada 30 minutos, e por volta das 3h, percebemos que não havia mais o material e mantivemos o monitoramento. Pela manhã, tivemos outras pessoas com a gente, e reiniciamos o sistema às 9h. Fizemos essa ação porque esse surfactante já é citado na portaria. Avaliamos a saída de água, não houve em nenhum momento a passagem desse material, porque fechamos a estação muito rápido, e, por isso, reiniciamos o sistema", completou Alexandre Pereira, analista de qualidade da estação.

Sobre o detergente

De acordo com Diane Rangel, subsecretária de recursos hídricos e sustentabilidade da Secretaria do Estado do Ambiente, todos os pontos de captação de água estão sendo vistoriados. "Está sendo vistoriado, na parte de captação, toda a área, todas as indústrias que poderiam ter feito esse lançamento (do detergente), além da ocorrência das chuvas, que podem ter encadeado outros pontos que não estavam previstos. O Inea está fazendo o monitoramento, uma vistoria nos empreendimentos no entorno da área de captação".

"Quando nós paramos o sistema, às 19h desta segunda-feira, descartamos a água e ficamos monitorando a cada 30 minutos durante toda a noite, Às 3h já não tinha mais sinal da substância e continuamos monitorando até às 9h, quando reiniciamos o sistema. Seguimos monitorando para ter a certeza de que foi algo momentâneo. A cada 30 minutos, nós pegamos a água do rio e fazemos uma análise química desse surfactante. Garantimos a segurança com monitoramento e análise química", completou Alexandre Pereira da Silva, analista de qualidade do Guandu.

Geosmina



"O procedimento adotado (fechamento das comportas) foi adotado por uma questão de segurança, quando identificamos uma substância irregular, de acordo com o Ministério da Saúde. Nesse caso, nós deveríamos, e optamos, pelo princípio da precaução. No caso da geosmina, essa substância não é parâmetro na portaria de conservação do Ministério da Saúde e, por isso, não foi necessário parar o tratamento de água", disse Ortolano.

Reflexos da geosmina na saúde

Para Sérgio Marques, gerente de controle de qualidade da Cedae, não existe um estudo ou comprovação que a substância cause mal a saúde da população. "Não existe nenhum estudo ou comprovação que a geosmina cause mal a saúde, todos os estudos dizem justamente ao contrário. Nem mesmo em excesso. Não existe relação de surto de doença de origem hídrica associada à água. Sabemos que no verão, os índices de gastroenterite aumentam. Inclusive, a própria vigilância sanitária já informou que não tem nenhuma relação desse aumento de atendimentos com a geosmina. Não é uma substância que cause mal a saúde".

Água limpa e descontos na conta



"A água do Guandu de ontem estava já sem sabor, a questão é que, dependendo da reservação, quem está com um estoque antigo de água, até ele se renovar, pode ser um processo que demore. A gente faz análises aqui (Guandu), na Tijuca, no Jardim Botânico. Então a água que está saindo daqui já está chegando lá. Agora, na casa das pessoas, a gente não tem como precisar. Se a pessoa tiver seis mil litros de água e morar sozinho, até renovar essa água, vai demorar mais", disse Hélio Cabral.

Quanto a questão da conta, Hélio informou que "na sexta-feira passada houve uma reunião com o Ministério Público, a Defensoria Pública, Procon e estamos estudando esse assunto, e vai ser levado ao conselho".

"A Cedae está trabalhando arduamente para tentar restabelecer a relação de confiança. Algumas análises estão sendo, inclusive, terceirizadas. É importante frisar que não está mais saindo água com gosto da unidade de tratamento. Em primeiro lugar, a gente colocou a saúde", finalizou Sérgio Marques.