Além do Rio, Nova Iguaçu e Belford Roxo também adiam volta às aulas por falta d'água

Além da Prefeitura do Rio adiar a volta às aulas por falta d'água nas escolas da rede, as Prefeituras de Nova Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, tiveram que fazer o mesmo. Os alunos cariocas só voltarão às aulas na quinta, assim como os de Nova Iguaçu, um dia após do previsto inicialmente. Já os de Belford Roxo, que retornariam no dia 7, só terão aula no dia 10.

O problema alegado pelas prefeituras diz respeito ao abastecimento de água nas unidades. Em Nova Iguaçu o adiamento ocorreu em 80 das 141 escolas da rede pública municipal. Segundo a Secretaria Municipal de Educação da cidade, o reservatório de algumas unidades já está baixo e em outras já falta água.



Em Belford Roxo, o adiamento afetou mais de70 unidades.