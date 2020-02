PM faz operação em seis comunidades do Rio e Baixada Fluminense

Rio - A Polícia Militar faz operação em seis comunidades do Rio e Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira. No Morro da Serrinha, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) faz uma ação na favela e há relatos de tiros desde o fim da madrugada.



Segundo a Secretaria da Polícia Militar, há operações do 3º BPM (Méier) no Morro do Urubu, em Pilares, do 41º BPM (Irajá) no Morro do Chapadão, em Costa Barros, e a da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Comando de Policiamento de Área (CPA) no Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. Na Baixada Fluminense, policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) fazem uma operação na comunidade do Rasta, no bairro Jardim Primavera.



Segundo o serviço Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), houve registro de tiroteio no Morro da Serrinha, onde o Bope faz operação, ainda durante a madrugada, às 5h38 e 5h44. Ainda não há informações de feridos, apreensões ou prisões nas ações da PM.