Cartões do Vale-Transporte agora também podem ser trocados nas estações do metrô

Rio - Os antigos cartões do tipo vale-transporte (VT) agora também podem ser trocados pelos novos, gratuitamente, nas estações do MetrôRio. A empresa Riocard Mais informa que o total de equipes passará de 90 para 175, e que já conta com pontos de troca na SuperVia e no sistema BRT. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Segundo a empresa, há 730 mil cartões Vale-Transporte do novo modelo Riocard Mais em uso. E que novos pontos de atendimento serão adicionados gradativamente em pontos de ônibus, VLT e nas barcas.

CONFIRA OS PONTOS DE TROCA: Pontos de troca do Vale Transporte - Divulgação / Riocard Mais



COMO TROCAR:



A troca é gratuita e é necessário que o passageiro apresente o modelo antigo do VT em um dos postos de troca. A troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. No ato, é emitido um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.

Ao migrar para o Riocard Mais, o passageiro mantém os créditos de transporte do antigo cartão e os benefícios tarifários atrelados a ele, como o Bilhete Único Carioca (BUC), o Bilhete Único de Niterói e o Bilhete Único Intermunicipal (BUI).

A empresa ressalta que os cartões VT antigos deixarão de ser aceitos aos poucos nos meios de transporte durante o processo de troca, como aconteceu com o cartão Expresso.