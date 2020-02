Operação policial fecha Túnel Rebouças

Rio - Uma operação da Polícia Militar provocou a interdição do Túnel Rebouças por cerca de 10 minutos, na manhã desta quarta-feira. A ação da PM ocorreu no sentido Rio Comprido e causou reflexos no trânsito da Lagoa, na Zona Sul do Rio.

Ainda não há informações sobre o motivo da ação policial no túnel. A via expressa ficou com o bloqueio por cerca de 10 minutos, entre 9h15 e 9h25. O Centro de Operações Rio (COR) orienta os motoristas a usarem como opção o Aterro do Flamengo ou pelo Túnel Santa Bárbara.