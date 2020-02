Homem é preso com drogas escondidas dentro de cilindro de gás

Rio - Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na madrugada desta quarta-feira, com diversos pinos de cocaína e trouxinhas de maconha escondidos dentro do cilindro de gás de um carro. O flagrante aconteceu na Ponte Rio-Niterói (BR-101).

Segundo a polícia, o homem só possuía uma cópia da identidade e o licenciamento do veículo estava atrasado. Durante a revista no porta-malas, os policiais perceberam que o cilindro de gás não funcionava, servindo apenas como disfarce, e resolveram desmontá-lo. Foram encontrados 4.887 pinos de cocaína e 375 trouxinhas de maconha. O motorista disse que tinha saído do Salgueiro, em São Gonçalo, e seguia para o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.





A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).