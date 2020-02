Rio-Águas faz operação especial de limpeza no Canal do Mangue

Rio - A fundação Rio-Águas iniciou operação especial, nesta terça-feira, para limpeza do Canal do Mangue, margeado pela Avenida Francisco Bicalho, na Zona Central do Rio. O canal escoa as águas da parte central da cidade para a Baía de Guanabara.



Segundo a empresa, a ação tem como objetivo a preparação para o Carnaval, para manter o fluxo das águas do rio e da chuva e evitar alagamentos na região, principalmente no entorno do Sambódromo. O rio Papa-Couve, que atravessa a rua Marquês de Sapucaí, também fará parte da operação.



Ainda segundo a fundação, as obras acontecem em fevereiro, a partir das 22h e vão até às 5h para impactar menos o trânsito da Avenida Presidente Vargas e o entorno.