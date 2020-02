Rio tem previsão de chuva forte nesta quarta-feira

Rio - O tempo continua instável e a cidade do Rio tem previsão de chuva forte para as próximas horas. De acordo com o Alerta Rio, por volta das 15h45, núcleos de chuva atuam sobre a Baixada Fluminense e deslocam-se lentamente para a cidade. Município segue em estágio de mobilização desde as 5h de terça-feira (4). A previsão, para já na próxima hora, é de chuva moderada a forte, ocasionalmente muito forte em curtos períodos de tempo, com raios e rajadas moderadas de vento (até 51,9 km/h). A chuva deve começar pelas zonas Norte e Oeste.

Na segunda-feira (3), uma forte chuva também atingiu a cidade, deixou diversas ruas alagadas e causou uma série de transtornos. Por conta da intensidade, uma casa desabou na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, assim como parte do teto do Hospital Municipal Raul Gazolla, em Acari, na Zona Norte. O temporal também causou problemas no sistema de sinalização da SuperVia, fazendo com que os trens tivessem que aguardar ordem de circulação no trecho entre Deodoro e Central do Brasil. Isso fez com que os intervalos nos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri ficassem irregulares, até 9h, quando a operação voltou ao normal.

Previsão para os próximos dias



Na quinta-feira (6), ainda por conta da atuação de áreas de instabilidade sobre a região Sudeste, há previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados do município, à tarde e à noite. Segundo o Sistema Alerta Rio, os modelos numéricos de previsão do tempo não indicam grandes acumulados de chuva, sendo esperados 10mm para o período. No entanto, a chuva poderá ser forte em curtos intervalos de tempo.



Entre sexta-feira (7) e domingo (9), o posicionamento de um sistema de alta pressão irá provocar redução gradativa da nebulosidade e não há previsão de chuva para esses dias. As temperaturas estarão em elevação.