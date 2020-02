Município vai investir R$ 4.250 milhões por ano no MAR

Rio - A Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Educação assinaram, nesta quarta-feira, o Termo de Parceria para funcionamento da Escola do Olhar, durante cerimônia no Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá. Através do acordo, a Secretaria Municipal de Educação passa a investir por ano R$ 4.250 milhões na instituição, idealizada para atuar como um museu-escola, centro de pesquisas, estudos e difusão cultural.



O secretário municipal de Cultura, Adolfo Konder, ressaltou a importância do Museu de Arte do Rio na formação de professores, estudantes e cidadãos cariocas. “É uma alegria enorme podermos vencer essa etapa e pensar o MAR em um novo patamar. Essa parceria que está sendo assinada hoje é para construir uma cultura pensando no futuro. É para a cidade do Rio”, afirmou o secretário,



O presidente do Conselho Municipal do MAR, Luiz Chrysostomo, convidou todos a se apaixonarem pelo museu ao contar um pouco do trabalho realizado no espaço: “Esse movimento com a Educação é fundamental, pois somos um museu, mas também somos uma escola. Nenhuma das exposições que trabalhamos, nenhuma peça desse acervo, é feita sem o apoio da Escola do Olhar. É um museu reconhecido internacionalmente pela importância do nosso acervo. São mais de 9 mil obras de arte de períodos diversos. Tudo chega por doação. Porque esse museu é uma paixão. E é isso que move o MAR. E que todos os visitantes se tornem apaixonados individualmente por ele”.



A chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Heloisa Sermud Braz, esteve no evento representando a secretária municipal de Educação, Talma Romero Suane, e complementou o secretário municipal de Cultura, Adolfo Konder, sobre a importância das duas pastas caminharem juntas: “Hoje o mundo precisa disso. Fundos, doações, participação efetiva de todo mundo para uma causa comum. A educação não pode andar longe da cultura. Precisamos estar ligados à cultura pela arte”.



O diretor presidente do Instituto Odeon, Carlos Gradim, fez questão de ressaltar a vocação do Museu na área da Educação. “Sempre soubemos que a educação seria a nossa maior vocação. A primeira equipe a ser montada foi, justamente, a da Escola do Olhar, porque entendíamos que era fundamental dialogar com a educação em todas as suas possibilidades”, lembrou.



A Escola do Olhar do Museu de Arte do Rio é um espaço de formação continuada que se propõe estimular e disseminar a sensibilidade e o conhecimento. Além da formação de professores, o projeto realiza uma série de cursos e workshops, teóricos e práticos, palestras, seminários nacionais e internacionais para toda a comunidade. Em quase 7 anos de existência, o MAR realizou 64 exposições e ofereceu 1370 atividades educativas gratuitas, atendendo mais de 93 mil pessoas.



Também participaram da cerimônia o presidente da Multirio, Cláudio Elias; e Valéria Hazan, diretora executiva do Comitê Organizador Rio 2020.