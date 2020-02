Rio segue com previsão de chuva para esta quinta-feira

Rio - Após a forte chuva que atingiu a cidade e a deixou em alerta , o Rio retornou ao estágio de mobilização, na madrugada desta quinta-feira. Entretanto, mesmo que não com a mesma intensidade de ontem, ainda há previsão de chuva para hoje.

Segundo o Alerta Rio, nesta manhã pode haver chuviscos e chuva fraca isolada. À tarde e noite, a intensidade aumenta, mas atingindo pontos isolados da cidade.

O município entrou em estágio de alerta às 18h15 por conta da forte chuva que atingiu alguns bairros do Rio. Às 20h45 retornou para estágio de atenção . Ainda de acordo com o COR, a mudança para alerta ocorreu devido a mobilidade comprometida em diversas ruas e avenidas das zonas Norte, Centro e Sul, com congestionamento total na cidade de 300 km.