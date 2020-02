Corpo de homem que estava desaparecido após comprar drogas é encontrado com ajuda de drone

Rio - O corpo de um homem, identificado como Igor Henrique da Silva da Anunciação, de 25 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (2), foi encontrado com a ajuda de um drone nesta quinta-feira por policiais da 93ª DP (Volta Redonda), em uma área de mata na localidade conhecida como Areal.

De acordo com informações do 'Jornal Folha do Aço', a vítima teria saído de casa para comprar drogas no bairro Jardim Belmonte, também em Volta Redonda e não voltou mais. O jornal disse ainda que familiares de Igor chegaram a receber ligações telefônicas de criminosos, dizendo que ele estava em poder deles e que iriam matá-lo "para servir de exemplo", pois traficantes teriam achado uma foto da vítima fazendo o símbolo de uma facção rival.



O corpo de Igor foi encontrado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. A 93ª DP segue investigando o caso. Ainda não há informações do local e a data do enterro da vítima.