Portal pede informações sobre envolvidos na morte de militar da Marinha em Niterói

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta quinta-feira, um cartaz com pedido por informações que possam ajudar na identificação e localização dos envolvidos na morte do militar da Marinha do Brasil Davidson Oliveira Silveira, de 37 anos. Ele foi morto a tiros, na madrugada desta quarta-feira, na Avenida do Contorno (BR-101), no Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura do 12º BPM (Niterói) fazia patrulhamento no Ponto Cem Réis, no Fonseca, quando ouviu o som de disparos vindo da Avenida do Contorno. Eles foram averiguar e encontraram Davidson — que servia na Diretoria-Geral do Material da Marinha — baleado. Ele não resistiu e morreu no local.



Uma equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI) foi ao local e realizou a perícia e busca informações que possam identificar a autoria do crime. A linha inicial de investigação da especializada é a de latrocínio - roubo seguido de morte.

O Portal pede para quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos envolvidos na morte do militar da Marinha, denuncie pelos seguintes canais: WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo Facebook (inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo aplicativo para celular do Disque Denuncia.



Todas as informações sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para DHNSGI que está encarregada do caso e inquérito criminal.