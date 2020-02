Disque Denúncia pede informações sobre assassinos de PM em arrastão na Zona Norte

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz pedindo informações que possam levar a identificação e prisão dos envolvidos na morte do 2º Sargento da Polícia Militar do Rio Benone Nunes de Sá, de 42 anos. Lotado no Batalhão de Choque (BPChq), o militar morreu após ser baleado, no braço direito e no rosto, na manhã desta quinta-feira, em um arrastão no bairro Anchieta, Zona Norte do Rio.



Segundo a PM, ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte, por volta de 11h, mas já deu entrada sem vida na unidade. A carteira e a arma do PM foram levadas pelos criminosos.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso. a agentes da especializada fizeram uma perícia no local e buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar a autoria do crime.



Com morte de Benone, chega a nove o número de Agentes de Segurança Pública assassinados em 2020 no Rio. Sendo oito da Polícia Militar e um da Marinha do Brasil. O sargento estava na corporação há 20 anos e deixa a esposa.



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos na morte do 2º SGT/PM Benone, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.



Todas as informações sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para Grupo de Ação Conjunta (GAC), formado pela DH e PMERJ, encarregadas do caso e que tem como prioridade prender os envolvidos na morte de Agentes de Segurança Pública no Rio.