Passe livre: secretário municipal de Transportes terá reunião com universitários

As alterações das regras do Bilhete Único Universitário pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) levaram estudantes universitários às ruas na quarta-feira. Depois de manifestação em frente ao prédio da Prefeitura do Rio, da Cidade Nova, representantes dos Diretórios Centrais de Estudantes (DCE) e da União Nacional dos Estudantes (UNE) terão reunião com o secretário de Transportes, Paulo Cesar Amendola, na próxima sexta-feira, dia 14.

"A nossa expectativa é que nossa vitória vai se dar através de luta e mobilização, não só para reconquistar o direito como também para avançar. Queremos o mesmo direito para estudantes de todo o estado, não apenas para a capital", afirmou Christian Nunes, representante do DCE do Cefet.

Liminar negada

O pedido de liminar do vereador Babá (PSOL-RJ) para suspender a medida foi negado, ontem, pela 9ª Vara de Fazenda do Tribunal de Justiça. A defesa do político pretende coletar novas evidências para comprovar o prejuízo para os estudantes e recorrer à Justiça novamente na próxima segunda-feira, dia 10.

"Nós lamentamos e queremos denunciar essa medida da Secretaria de Transportes. Por isso, entramos com essa ação, e esperamos que o juiz tome a decisão o mais rápido possível", afirmou o vereador.

* Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro