Riotur promete entregar obras da Marquês de Sapucaí no dia 14

A audiência especial para tratar sobre as obras de segurança do Sambódromo foi produtiva, segundo os participantes do encontro, que reuniu Riotur, Liesa, Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Procuradoria Geral do Rio e Corpo de Bombeiros.

O MPRJ informou que todas as instituições estão trabalhando para o atendimento total das exigências para a segurança dos que estarão participando dos desfiles na Sapucaí.

Segundo o Ministério Público, as obras de adequação do Sambódromo estão em andamento desde o ano passado. Porém, há algumas pequenas pendências em relação ao cronograma apresentado pela Riotur, como a colocação de placas de sinalização e pinturas, por exemplo.

Segundo a assessoria da Riotur, o Corpo de Bombeiros vai realizar teste operacional no Sambódromo na segunda-feira, dia 10. No dia 14, a corporação realizará a vistoria técnica do equipamento, quando a prefeitura espera entregar as obras concluídas.

Se todas as pendências forem solucionadas, a Marquês de Sapucaí estará liberada definitivamente para o Carnaval, e a nova audiência, que está marcada para o dia 17, terá apenas um caráter protocolar.

O Corpo de Bombeiros confirmou à reportagem que fará a vistoria técnica na via na próxima semana.

