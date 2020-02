Homem é preso por vender celulares roubados no Centro do Rio

Rio - Policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam, nesta quinta-feira, um homem em flagrante por receptação qualificada. Ele é proprietário de um box no Mercado Popular da Uruguaiana, no Centro do Rio, onde foram apreendidos celulares e carcaças de aparelhos roubados.



De acordo com os agentes da unidade, após consulta aos IMEIs dos aparelhos encontrados, foi constatado que havia registro de roubo de dois deles: um na 4ª DP (Central do Brasil), em 2016, e outro na área da 21ª DP (Bonsucesso), em 2020. Ainda segundo os policiais, a ação foi desencadeada após um homem ser indiciado por receptação na delegacia, por ter adquirido um telefone furtado no local.