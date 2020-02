Tiroteio deixa duas pessoas baleadas no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Rio - Um tiroteio deixou duas pessoas baleadas, na noite desta quinta-feira, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram uma ação para verificar denúncias sobre a presença de criminosos armado e durante as incursões, os criminosos atiraram contra as equipes na localidade da Ipuca e houve confronto.

Ainda segundo a PM, posteriormente, os policiais foram informados sobre a entrada de um homem, ferido na perna, no Hospital das Clínicas de São Gonçalo e de uma mulher, ferida no braço, no Hospital Estadual Alberto Torres. Até o momento, não há informações sobre a identificação e o estado de saúde deles.

No local, os militares encontraram o homem dentro do carro, que também tinha marcas de disparos. A área foi isolada e policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investigam o crime.

Os agentes fizeram uma perícia no veículo e buscam imagens de câmeras e depoimentos de testemunhas que possam levar aos autores do crime. Com a morte do rapaz, São Gonçalo registrou a sexta morte em apenas três dias.

O primeiro caso aconteceu na manhã desta terça-feira, quando um homem morreu e três pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros. O caso aconteceu por volta das 7h30 na Praça do Bandeirantes, no bairro Amendoeira. vítima fatal foi identificada como João Carlos Batista da Silva, de 36 anos. Ele era morador de Maricá e trabalhava como mototaxista na região.



De acordo com testemunhas, criminosos armados passaram de carro e atiraram na direção de João Carlos, que estava chegando para trabalhar. Ele morreu na hora.

Na tarde do mesmo dia, um homem morreu e outro foi baleado durante confronto com a Polícia Militar no Morro do Querosene, também em São Gonçalo. De acordo com a PM, equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) faziam patrulhamento na região quando foram recebidas a tiros. Na ação, dois homens, que não tiveram a identidade revelada foram baleados e um deles morreu.



Agentes informaram ainda que o suspeito ferido foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Com os criminosos foram apreendidas duas pistolas calibre .9mm, três rádios transmissores e drogas não contabilizadas. A ocorrência e o material apreendido foram encaminhados para a 73ª DP (Neves).

Ainda na tarde de terça-feira, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas na comunidade Nova Grécia, no bairro Tribobó, em São Gonçalo em uma troca de tiros com a Polícia Militar. Os suspeitos feridos também foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles, nem a identificação.