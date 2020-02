PM recupera caminhão com carga roubada e resgata motorista na Pavuna

Rio - Policiais do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) resgataram um motorista que era feito refém por criminosos e recuperaram um caminhão que havia sido roubado por eles na Dutra, próximo da Pavuna, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. Um dos assaltantes acabou preso.

Os PMs do Recom foram alertados do roubo ao caminhão de carga e iniciaram as buscas. O veículo com os criminosos e o motorista refém foi localizado e, na abordagem, os criminosos atiraram. Houve perseguição e um dos assaltantes acabou preso no Parque Columbia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), segundo a Polícia Militar.

O caminhão foi recuperado e o motorista libertado, sem ferimentos. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).