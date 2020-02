Operação na Cidade de Deus termina com um baleado, três presos e um menor apreendido

Rio - A operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira, terminou com uma pessoa baleada, três presos e um menor apreendido. Militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do 18º BPM (Jacarepaguá), do 14º (Bangu) e do 41º BPM (Irajá) atuaram na comunidade com auxílio de blindados para reprimir o tráfico de drogas.

Segundo a PM, durante vasculhamento, houve três prisões e apreensão de um adolescente, sendo apreendidos uma pistola calibre 9 mm, munições, 10 tabletes de maconha, 60 frascos contendo cheirinho da loló, 141 pinos de cocaína, 45 papelotes de crack. Posteriormente, o 18º BPM (Jacarepaguá) foi informado da entrada de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo no Hospital Municipal Lourenço Jorge.



No início da manhã, moradores relataram um intenso tiroteio na região. Imagens feitas pelo helicóptero do jornal Bom Dia Rio, da TV Globo, mostram criminosos fortemente armados pelas ruas da comunidade. Com o avanço das equipes da PM pelas ruas da comunidade, os criminosos se dividiram e alguns seguiram em direção a um conjunto habitacional. Outros fugiram para uma área de mata da comunidade.