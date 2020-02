COMPROMISSO COM O JORNALISMO

Mais de 30 anos de experiência em todas as plataformas de comunicação somados à ética que garante a seriedade da notícia. Tais qualidades descrevem um profissional dinâmico e respeitado como Sidney Rezende. A partir de amanhã, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro assume uma das mais relevantes colunas diárias de política do Estado do Rio, com expressão nacional: o 'Informe do Dia', na página 2 do jornal O DIA.

"Meu primeiro desafio é entender como agradar ao leitor. Isso eu vou descobrir junto ao público do DIA, um jornal popular, tradicional e de marca fortíssima. O segundo é honrar a tradição da marca. E manter o nível dos colunistas anteriores. Todos são jornalistas experimentados. Dos mais jovens aos mais experientes, tinham competência para fazer um produto específico", diz Rezende.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Sidney Rezende tem 61 anos e formou-se pela PUC-Rio em 1985. No mesmo ano, iniciava carreira na Rádio Roquette Pinto. A maior parte de sua trajetória foi trilhada no rádio e na televisão, apresentando programas que oscilavam entre a cobertura política, de economia, cidades, nacional e internacional. De 1991 a 2008, integrou o time que fundou a Rádio CBN, primeira emissora de notícias do Brasil. Viria a se tornar ainda mais conhecido na GloboNews, onde apresentou telejornais por quase 20 anos. Na TV Globo, apresentou o "Bom Dia Rio" e o "RJTV", entre 2001 e 2005, e o "Brasil TV", em 2016. Mantém, desde 2006, seu próprio portal de notícias, SRzd. Passou, ainda, pelas TVs Bandeirantes e Manchete e rádios MEC e Jornal do Brasil.

A volta ao jornalismo impresso é encarada como uma curiosa experiência para Sidney: "Trabalhei no extinto 'Tribuna da Imprensa', que ficava na Avenida Gomes Freire, na Lapa, perto do atual jornal 'O Dia'. E lá eu era repórter de Política. O destino faz com que eu volte fisicamente a um lugar próximo, em mídia impressa e na área política, em que sempre atuei", destaca ele.

"A chegada do jornalista Sidney Rezende reforça o compromisso de O DIA em entregar ao povo do Rio de Janeiro um jornalismo cada vez mais comprometido com a verdade. É uma importante aquisição, principalmente em um ano eleitoral, quando a cobertura política isenta e com credibilidade se faz tão necessária. Com o trabalho ético do Sidney e de todo nosso corpo de repórteres, O DIA dá um importante passo para se fortalecer como o jornal que ajudará os cariocas a tomarem a melhor decisão nas urnas", ressalta Carla Alves, diretora de Redação.

"Acompanho há muitos anos a trajetória de Sidney Rezende na imprensa. Começamos juntos a carreira no Jornalismo, nos anos 1980. Ele sempre aliou duas características indispensáveis a um bom repórter: faro e persistência. Ter o Sidney como titular de uma coluna da importância do 'Informe do Dia' é um privilégio, tanto para o jornal como para os leitores. Seu olhar aguçado certamente há de nos brindar com boas notícias", afirma o editor-chefe de O DIA, Alexandre Medeiros.

E o que o público pode esperar do novo Informe? Além de notas quentes e exclusivas sobre os bastidores da política fluminense, reflexões que ajudem o Rio a descobrir soluções para suas questões sociais. "Pretendo trazer essa colaboração social para a coluna", promete Rezende.