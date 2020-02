Passagens intermunicipais vão ficar mais caras

As linhas de ônibus intermunicipais do Estado do Rio sofrerão aumento de R$ 0,28 a partir da próxima terça-feira. A autorização para o reajuste foi publicada pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Detro) no Diário Oficial de ontem. Segundo o órgão, existem cerca de 1.200 linhas desse tipo, que realizam 43 milhões de viagens por mês.

O Detro explicou, ainda, que o reajuste cumpre decisão da Justiça. O valor do aumento foi descontado das tarifas entre 10 de fevereiro de 2019 e 10 de fevereiro de 2020. Esse abatimento foi concedido devido a uma "cobrança indevida de R$ 0,27 determinada pela antiga gestão do governo do estado", declarou o órgão, em nota, acrescentando ser uma atualização do preço real das passagens.

A notícia não agradou aos passageiros. "Não poderia aumentar, afinal o nosso salário continua o mesmo", disse o vendedor Carlos Alexandre, de 54 anos, passageiro da linha 520 (Estácio-Jardim Alcântara), cuja passagem vai de R$ 9,40 a R$ 9,65. O aumento, em alguns casos, foi arredondado para baixo. Os novos valores podem ser vistos no site do Detro, clicando na aba 'Legislação', 'Portarias e Decretos' e 'Visualizar PDF'.

* Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro