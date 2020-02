Rio - Após dias com chuva na cidade, o fim de semana no Rio será de muito sol e calor para quem vai curtir os blocos que desfilam neste sábado e domingo . Segundo o Alerta Rio, sistema de meteorologia do município, mesmo com o tempo um pouco nublado, não há previsão de chuva e a máxima vai chegar a 39 graus amanhã.

Hoje o céu varia entre parcialmente nublado a claro, sem previsão e chuva. O vento terá intensidade moderada. A máxima pode chegar a 37 graus. Já no domingo o dia deve ficar nublado e com vento forte, mas não deve chover novamente. A temperatura sobe um pouco, com previsão de máxima de 39 graus.