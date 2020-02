Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite desta sexta, um homem identificado como Francisco Eriton da Silva Lourenço, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Segundo a polícia, agentes estavam fazendo ronda no município para impedir ação de assaltantes quando prendeu o suspeito, que portava uma pistola 9mm.



Ainda segundo a polícia, o homem, ao se deparar com as viaturas da Polícia Civil, tentou se desfazer da arma e correr, mas foi preso pelos policiais civis e a arma foi apreendida. Ele foi autuado em flagrante por porte irregular de arma de fogo.



O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo). A Polícia Civil informou que tem realizado seguidas operações na Baixada Fluminense visando a diminuição dos índices de criminalidade.