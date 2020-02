Preso suspeito de atirar em jovem por causa de um esbarrão no retrovisor do seu carro

Rio - Agentes da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam um homem, na tarde desta sexta-feira, suspeito de atirar em participantes de uma festa por causa de um esbarrão no retrovisor do seu carro. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em novembro do ano passado.

Segundo informações da distrital, Diego Moraes Rocha estava em uma festa que acontecia na rua, quando se desentendeu com um desafeto. Ele foi até outra rua da região, pegou uma arma de fogo e retornou ao local, efetuando vários disparos. Yasmin Araújo Lima, de 23 anos, que passava pelo local, foi atingida na cabeça e segue internada.

De acordo com a polícia, Diego contou uma história fantasiosa para o delegado Alvaro Gomes, que não acreditou versão. O veículo do suspeito foi apreendido. Ele foi preso por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.