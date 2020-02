Foliões aprovam barreiras policiais para segurança de megablocos no Carnaval

O novo esquema de policiamento foi antecipado pelo DIA em reportagem em 27 de janeiro, duas semanas após a confusão ocorrida no Bloco da Favorita, em Copacabana. Na maior parte dos acessos 23 acessos visitados pela reportagem do, o clima era de tranquilidade. Segundo os policiais, apenas garrafas de vidro, objetos pontiagudos ou que possam ferir ou outras pessoas eram proibidos. As apreensões, em sua maioria, eram garrafas de vidro de bebidas alcoólicas e tesouras utilizadas pelos ambulantes para cortar as embalagens de bebidas.