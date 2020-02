Viúva de Marielle Franco cobra explicações sobre morte de miliciano

Rio - A viúva da vereadora Marielle Franco (Psol), Mônica Benício, postou neste domingo uma publicação em que pede explicações sobre a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega , apontado como chefe do "Escritório do Crime", que é suspeito de envolvimento no assassinato da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

O ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega foi morto em confronto com policiais na Bahia, neste domingo. Na postagem, ela cobra providências do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro e pergunta:"Moro, cadê o Queiroz?", em referência a Fabrício Queiroz.

Psol pede esclarecimentos sobre morte

O Psol se posicionou sobre o caso e, através de sua executiva nacional, busca esclarecimentos sobre as circunstâncias da ação que culminou na morte de Adriano Magalhães. O partido disse que vai pedir uma audiência com a Secretaria de Segurança da Bahia.



O objetivo é "obter maiores informações, uma vez que Adriano da Nóbrega era peça-chave para revelar os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson", diz a nota. "Avaliaremos medidas que envolvam autoridades nacionais. Seguimos exigindo respostas e transparência para pôr fim à impunidade".