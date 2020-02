Polícia prende chefe do maior grupo especializado em roubos de carretas do Sudeste

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado, um homem apontado como chefe de uma quadrilha especializada em roubos de carretas no Sudeste, no bairro de São Francisco, em Cariacica, Espírito Santo.



De acordo com os agentes, o criminoso é integrante de uma quadrilha que realiza roubos de carretas em rodovias de todo o Sudeste e tem 13 mandados de prisão contra ele, expedidos nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O grupo visava roubar cargas de alto valor, e na maioria das vezes, sequestrava os motoristas dos caminhões.



Ainda segundo os policiais, a localização do criminoso foi fruto de um intenso trabalho de inteligência, em que foram integrados dados da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.