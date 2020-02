Após a polêmica da transferência de show, Iza lota a areia de Ipanema

Rio - Milhares de fãs da cantora Iza lotam a areia da praia de Ipanema, na tarde deste domingo (9), para curtir hits da artista. Com a temática da promoção da Igualdade Racial, Iza leva o público ao delírio até com canções menos conhecidas do público.

Galeria de Fotos Na Avenida Vieira Souto, camelôs usam botijão de gás Ricardo Cassiano / Agência O Dia Iza leva multidão para Ipanema Maria Luisa Melo / Agência O Dia Iza leva multidão para Ipanema Maria Luisa Melo / Agência O Dia Iza leva multidão para Ipanema Ricardo Cassiano / Agência O Dia Iza leva multidão para Ipanema Ricardo Cassiano / Agência O Dia Miguel, Mariana e Julia Ricardo Cassiano / Agência O Dia

Inicialmente, o show, promovido pelo evento "Verão Tim", seria realizado na orla de Ipanema. Depois, diante da reclamação de moradores do bairro, o show chegou a ser transferido para o bairro de Copacabana. Depois, o evento voltou para Ipanema.Alem das músicas de seu repertório, como "Talismã", ela também cantou musicas de outros cantores como "Sina", do Djavan. Para a canção, convocou a cearense Ana Ruth, que foi finalista do time do qual Iza é técnica no The Voice, no ano passado