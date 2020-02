Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), prenderam, neste domingo, um homem apontado como chefe da milícia que atua na comunidade do Jordão, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A prisão aconteceu em Marechal Hermes, na Zona Norte, após trabalho de inteligência e monitoramento.



De acordo com os agentes, o criminoso foi abordado quando dirigia um veículo Mitsubishi L200 e não reagiu à prisão. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por roubo majorado e organização criminosa.



Ainda segundo os policiais, a ação é importante porque milicianos da região roubavam veículos para depois cloná-los e usá-los para praticar extorsões na comunidade. O veículo em que o criminoso estava foi apreendido e está sendo periciado.