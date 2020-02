Francês é ferido com garrafa por menores em Copacabana

Rio - Um francês foi ferido com uma garrafa de vidro, no fim da madrugada desta segunda-feira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com testemunhas, Maurice Lajotte foi atacado por dois adolescentes na Avenida Atlântica e teve um corte no braço, por volta das 6h.

Ferido, o francês, que mora no bairro, saiu correndo e caiu no chão na Rua Barata Ribeiro, na altura da estação Cardeal Arcoverde do metrô. Ele foi socorrido por agentes do quartel de Humaitá do Corpo de Bombeiros no Hospital Miguel Couto, na Gávea. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, por volta das 9h, ele passava por atendimento médico na unidade.

Os menores foram apreendidos por PMs do 19º BPM (Copacabana) e foram levados para a 12ª DP (Copacabana). Lá, eles alegaram que agiram em legítima defesa, dizendo que o francês estava alcoolizado e deu um tapa na cara de um deles.