Alerta! Semana tem previsão de chuva forte no Rio

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o tempo na cidade será instável nesta segunda-feira, com previsão de fortes chuvas, rajadas de vento e tempo nublado. Segundo o Alerta Rio, a aproximação de uma frente fria deixa o tempo na cidade encoberto com pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 52 km/h e 76 km/h/.

Os ventos terão intensidade moderada a forte a partir da tarde e as temperaturas devem cair, com mínima de 21ºC e máxima de 32ºC. Ainda de acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva fraca a moderada atuam sobre a Costa Verde e na Baía de Sepetiba que se deslocam em direção ao oceano.

Segundo a COR, a previsão do tempo indica que o acumulado de chuva previsto é, em média, de 90mm. Considerado um acumulado de chuva alto para o período entre a tarde desta segunda-feira e a noite de quarta-feira. Até o momento, a previsão mais recente mantém que a chuva deve ser mais intensa entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira.

A previsão para a semana também é de chuva. Na terça-feira, a passagem de uma frente fria no oceano cria condições para chover de moderado a forte, em pontos isolados, principalmente durante o início do dia, mas pode ocorrer ao longo de toda a terça-feira. Os ventos ainda podem ser fortes, com intensidade entre 52 km/h e 76 km/h, na madrugada de terça e pela manhã de quarta-feira.

Rio tem previsão de chuva forte para esta segunda-feira - Reprodução / COR Na quarta e na quinta-feira, o tempo continua instável na cidade devido a entrada de umidade vinda do oceano. Com previsão de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento.

A prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:

. Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

. Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

. Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

. Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

. Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

. Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

. Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

. Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

. Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

