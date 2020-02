Quatro pessoas morrem durante guerra de traficantes no Morro da Mineira

Rio - Quatro pessoas morreram baleadas durante uma guerra de traficantes rivais, na madrugada desta segunda-feira, no Morro da Mineira, no Catumbi, na região central da cidade. Elas foram atingidas durante o confronto que aconteceu por volta das 2h. As vítimas foram identificadas como Samuel Peixoto da Silva, Yanca, Lorrana Marques Rodrigues dos Santos e mais um homem, que ainda não foi identificado.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o quarteto deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. Foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias das mortes e d iligências estão em andamento para esclarecer o caso.

Veja o vídeo que mostra o momento da trocação de tiros:#ODia pic.twitter.com/Sg6iECwK7i — Jornal O Dia (@jornalodia) February 10, 2020

Não há informações se os quatro foram vítimas de bala perdida ou se estavam envolvidos no tiroteio. O caso é investigado pela 6ª DP (Cidade Nova).