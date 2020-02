Witzel antecipa para esta terça reunião do Conselho da Cedae para demitir Hélio Cabral

O governador do estado, Wilson Witzel (PSC), emitiu comunicado oficial decidindo antecipar, para esta terça-feira, a convocação de um a reunião extraordinária do conselho deliberativo da Cedae. O encontro servirá para exonerar o atual presidente da empresa, Hélio Cabral, e nomear o engenheiro ambiental Renato do Espírito Santo, um mês após grave crise hídrica que assolou o estado.

Inicialmente, o secretário da Casa Civil, André Moura, informou que a reunião seria marcada até a próxima sexta-feira (14). "Foi uma escolha técnica. O Renato é um engenheiro ambiental, foi funcionário de carreira da empresa, passando por vários setores. Já foi diretor, gerente de saneamento e chefe de departamento. Ingressou na Cedae em 1980 e só se desligou em 2017, em plano de demissão voluntária", explicou Moura.

Ainda de acordo com Moura, a troca de comando da Cedae será o único assunto da reunião. Atualmente, a companhia conta com 11 conselheiros, sendo a maioria deles indicado pelo governo.