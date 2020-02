PM prende um dos líderes do tráfico do Morro do Adeus

Rio - Um dos chefes do tráfico de drogas do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, foi preso, no início da noite desta terça-feira, durante uma ação da Polícia Militar no conjunto de favelas da Zona Norte do Rio. Fantasma, como é conhecido, foi capturado com outros dois comparsas por agentes da UPP Adeus/Baiana.

De acordo com a PM, os policiais foram até a região para checar uma denúncia de que havia traficantes reunidos na comunidade. Com eles, que são da facção Terceiro Comando Puro (TPC), foram apreendidos dois fuzis (um AR-10 e um AR-15), além de granadas, uma pistola Glock e diversos carregadores.