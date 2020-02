Polícias fazem operação contra traficantes que agem nas imediações do Chapadão

Rio - As polícias Civil e Militar fazem, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, a Operação Força Amiga 1, contra traficantes que agem na Favela da Linha, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte do Rio, e na comunidade da Jaqueira, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As duas regiões ficam próximas do Complexo do Chapadão, que divide os dois municípios.

Até o momento, um suspeito foi morto ao entrar em confronto com os agentes, um ficou baleado e foi levado para um hospital da região e outros quatro foram presos. Dentre os quatro capturados sem ferimentos, três foram presos em flagrante por associação ao tráfico e o terceiro era um foragido da Justiça.

Além disso, uma pistola e drogas foram apreendidas e diversas barricadas montadas pelos traficantes foram derrubadas.



A ação é feita pela 64ª DP (São João de Meriti) e pelo 21º BPM (São João de Meriti). Os agentes cumprem mandados de prisão contra investigados para reprimir o tráfico de drogas da região.

Os criminosos das duas comunidades praticam diversos roubos e extorsões.