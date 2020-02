Secretaria Municipal de Ordem Pública integra quarta ação especial de ordenamento na Taquara neste ano

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realiza, nesta quarta-feira, mais uma ação especial de ordenamento na Taquara, na Zona Oeste do Rio. É a quarta ação no bairro neste ano. A última, no dia 30 de janeiro, resultou no corte de sete ligações clandestinas de água e de energia elétrica.

Houve também autuação de 25 vans e kombis de passageiros, remoção de 11 veículos por estacionamento irregular, oito fiscalizações sanitárias, e apreensão de mais de 500 itens do comércio irregular. Ao todo, mais de quatro toneladas de mercadorias e resíduos sólidos foram recolhidas no bairro somente neste ano.



Com integração da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, a força-tarefa desta quarta conta com agentes de diversos órgãos municipais: Guarda Municipal e Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), órgãos da própria secretaria; Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), ligada à Secretaria Municipal de Fazenda; Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH); além da Polícia Militar, no apoio.