Guarda vai bloquear vias do Rio durante chuvas fortes

Rio - A Guarda Municipal do Rio divulgou, nesta quarta-feira, o plano de ação para implantação de bloqueios nas vias de diversos pontos da cidade durante as chuvas fortes. Segundo a GM, a medida tem objetivo de resguardar a integridade de motoristas e pedestres em pontos do Rio que sofrem com alagamentos.

"Essa medida visa o proteger o cidadão que eventualmente se encontra em meio a tempestades na cidade e fica preso em locais onde as chuvas causam mais impacto. Com esses bloqueios, vamos evitar que motoristas e pedestres passem por situações de risco durante os alagamentos que acometem algumas vias importantes da nossa cidade", afirmou a comandante da Guarda Municipal, inspetora geral Tatiana Mendes.

Ainda segundo eles, a execução dos bloqueios acontecerá sempre que o Rio entrar em estágio de "Atenção", o terceiro em uma escala de cinco. Os bloqueios também podem ser determinados por deliberação do Gabinete de Gestão de Crise da Guarda Municipal, criado para dar mais agilidade em situações de urgência, como no caso das fortes chuvas que atingem a cidade no período de verão.

Os bloqueios serão realizados em áreas com histórico de alagamentos. Para isso, a cidade foi dividida em 12 áreas estratégicas que receberão atenção especial durante as fortes chuvas:

• Praça da Bandeira

• Avenida Francisco Bicalho

• Catete

• Jardim Botânico

• Avenida Borges de Medeiros

• Avenida Epitácio Pessoa

• Avenida Niemeyer

• Avenida Carlos Peixoto

• Grajaú

• Rua Manoel de Abreu

• Muzema

• Serra da Grota Funda