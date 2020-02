Rio - Um bombeiro militar, Edson de Souza, foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira, na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, no conjunto habitacional da Marinha, na Pavuna, Zona Norte do Rio. Segundo relatos de moradores da região, um carro parou e atirou contra o carro do bombeiro.



Policiais militares do 41º BPM (Irajá) foram acionados e a Delegacia de Homicídios instaurou inquérito para apurar a morte do militar.