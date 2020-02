Árvore cai e interdita a Avenida Mem de Sá, na Lapa

Rio - Uma árvore caiu na pista da Avenida Mem de Sá, na Lapa, Centro do Rio, fechado totalmente a via para o trânsito. Um táxi foi atingido, além da entrada de dois estabelecimentos, mas ninguém se feriu.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), o trânsito é impactado em diversas vias do Centro da cidade. Agentes da Guarda Municipal e CET-Rio orientam os motoristas na região. O tráfego é desviado para a Avenida República do Paraguai.