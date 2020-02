Suspeito é preso após assalto a coletivo na Avenida Brasil

Rio - Um homem foi preso após trocar tiros com policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), na noite desta quarta-feira, na Avenida Brasil, próximo à Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. A PM informou que, o suspeito havia roubado celulares dos passageiros de um coletivo. A ação teve início após uma denúncia sobre a presença dos assaltantes dentro do ônibus.

Na tentativa de abordagem, criminosos desceram do veículo e efetuaram disparos contra os militares. Houve confronto. Após buscas pela região, a equipe prendeu um dos homens e apreendeu uma mochila contendo 22 celulares, duas carteiras e dinheiro. O caso foi registrado na 35ªDP (Campo Grande).