Grampos: Comissão da Alerj decide oficiar Ministério Público sobre suspeita de arapongagem

Rio - Após denúncia de André Ceciliano, deputados querem a convocação do secretário Lucas Tristão para prestar esclarecimentos



Depois de o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), dizer, em plenário, na última quarta-feira, que o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, disse ter grampeado os parlamentares e ter elaborado dossiê contra eles, Tristão deverá ser convocado a prestar esclarecimentos na Casa.



Em reunião da Comissão de Tributação, que está sendo realizada na tarde desta quinta (13), os parlamentares decidiram encaminhar ofício, até amanhã, ao Ministério Publico estadual, pedindo investigação sobre o assunto. Ainda falta votarem a convocação de Tristão, o que será feito ainda hoje.



Uma outra Comissão que está se movimentando neste sentido é a de Segurança. Presidente do grupo, o deputado Delegado Carlos Augusto (SD) explica que marcou uma reunião do grupo para a próxima segunda-feira. Nela, os sete membros votarão sobre a convocação de Tristão, o que deve acontecer por unanimidade.



"Dos sete membros, certamente teremos a aprovação de todos para que o secretário seja convidado a prestar esclarecimentos", disse Carlos Augusto, em conversa com O Dia. "Esse assunto é muito sério e precisa ser esclarecido"