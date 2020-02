Três pessoas são baleadas em São Gonçalo

Rio - Três pessoas foram baleadas, na noite desta quarta-feira, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, durante uma ação do 7º BPM (São Gonçalo). De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para uma denúncia na Rua Marcos da Costa e, no local, criminosos dispararam contra os policiais e houve confronto.

Ainda segundo a corporação, após o fim dos disparos, os militares localizaram uma mulher e dois homens feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as vítimas têm estado de saúde estável.

Na ação, policiais apreenderam uma bolsa contendo munições, um carregador, um radiotransmissor, 66 pinos de cocaína e 82 pedras de crack. A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara).