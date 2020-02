Shopping Ilha Plaza terá pré-carnaval com show da bateria da União da Ilha

Rio - O Shopping Ilha Plaza será mais uma alternativa para quem quer curtir o clima de pré-carnaval na Zona Norte. Começa neste final de semana, dias 15 e 16 de fevereiro, no terraço do shopping, o evento Ilha Sunset. O evento terá apresentações de blocos, artistas variados e da escola de samba União da Ilha, além de atividades para toda família. A entrada é franca.

De acordo com a organização, o evento terá espaço onde o público fica em volta de um palco 360°, que permite um contato direto com os músicos. Todos os artistas são da Ilha do Governador e, entre as atrações de sábado, dia 15, está a bateria da Escola de Samba União da Ilha, às 19h.

Além das atrações da folia, o evento também terá 20 opções gastronômicas e atividade para as crianças. Os pequenos poderão jogar games, em um espaço dedicado, ou se divertir com oficinas de slime, massinha, pintura corporal e de tela, jardinagem e brinquedos infláveis. No sábado, às 16h, o Bloco Capitão Trombeta faz a festa com marchinhas e muita brincadeira.



"É um orgulho e um prazer enorme termos conosco, em mais um projeto, a União da Ilha, escola de samba do coração do insulano e querida em todo o Brasil. O Ilha Plaza tem orgulho de ser o único shopping da região e, com a plataforma ‘Sou + Ilha‘, buscamos valorizar o bairro e os talentos locais, além de oferecer entretenimento de qualidade para todos. No carnaval não poderia ser diferente!", diz Camila Ourique, líder de Marketing do shopping.

Agenda



Sábado



16h - Bloco Capitão Trombeta (Infantil)



19h – Bateria da escola de samba União da Ilha



21h - Block'n Roll



Domingo



16h - Núcleo de Dança Juliana Saêta



18 - Bloco Encosta que ele Cresce



20h - Samba de Grife



Sábado e Domingo DJ Pedro Carpez