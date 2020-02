Após morte de traficante, comércio fecha e ensaio de rua da Vila Isabel é cancelado

Rio - A morte de um traficante, conhecido apenas como "Gorilinha", do Morro dos Macacos, na Zona Norte, gerou medo e tensão à população de Vila Isabel. Segundo informações, traficantes mandaram fechar o comércio da região em represália à ação da Polícia Militar que terminou com a morte do bandido. O ensaio de rua da escola de samba da Unidos de Vila Isabel que aconteceria nesta quinta à noite, na Avenida 28 de setembro também foi cancelado. A agremiação confirmou o cancelamento em uma postagem nas redes sociais.

Moradores da região enviaram áudios ao WhatsApp do Dia (98762-8248) informando que não há movimento nas ruas e um helicóptero da policia está sobrevoando o local. Há relatos também de que o traficante estaria desarmado na porta de casa com a esposa e o filho quando os policiais chegaram atirando.



De acordo com a Polícia Militar, agentes faziam patrulhamento na região quando foram recebidos a tiros e houve confronto. No tiroteio, um criminoso morreu. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola. A PM disse ainda que contra o traficante havia dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a 20ª DP (Vila Isabel). Equipes continuam no local para reforçar a segurança.